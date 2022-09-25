РИА Новости: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября.

«Будет протокольное мероприятие 30 сентября», — заявил источник РИА Новости в парламенте.

О том, где именно будет проходить мероприятие, не сообщается.

При этом собеседник агентства допустил, что в эту дату глава государства может обратиться к парламенту.

Ещё один источник РИА Новости добавил, что с 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации — по его словам, депутаты и сенаторы должны будут сдать тест на коронавирус «под мероприятие 30 сентября».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире РБК ТВ сообщил, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию до конца года.