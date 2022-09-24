В Москве построят ещё два скалолазных центра

В бывшей промзоне Автомоторная в Головинском районе и на участке в Новогирееве в Москве построят скалолазные центры.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на этих же участках возведут высокотехнологичные производства и объекты общественно-делового назначения.

Общий объём инвестиций в реорганизацию участков — более 200 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.