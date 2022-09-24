Автоэксперт Баканов дал рекомендации по выбору машины китайских брендов

Автомобильный эксперт Пётр Баканов дал рекомендации по выбору машины китайских брендов.

«В топ-5 моделей, на которые нужно обратить внимание, входит внедорожник Haval H9 — это китайский аналог Toyota Land Cruiser. Также стоит присмотреться к новому кроссоверу Haval Dargo — это универсальная и очень удачная модель», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Баканов, можно обратить внимание и на линейку кроссоверов Geely.

«Что касается кроссоверов Chery, то можно обратить внимание на кроссовер Tiggo 8 Pro Max с полным приводом и хорошим турбомотором», — считает эксперт.

Он добавил, что китайские машины отличаются хорошим качеством.

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