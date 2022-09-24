Гендиректор Telecom Daily Кусков посоветовал не публиковать в соцсетях адрес проживания
«К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются», — сказал он агентству «Прайм».
Кусков призвал следовать цифровой безопасности.
В частности, отметил эксперт, не стоит распространять информацию о своих персональных данных, а также публиковать в соцсетях адрес проживания или работы.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.