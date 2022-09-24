военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гендиректор Telecom Daily Кусков посоветовал не публиковать в соцсетях адрес проживания

Короткая ссылка
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков рекомендовал не публиковать в социальных сетях адрес проживания или работы, поскольку россияне всё чаще сталкиваются с проблемой утечки данных, которой могут воспользоваться мошенники.

«К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются», — сказал он агентству «Прайм».

Кусков призвал следовать цифровой безопасности.

В частности, отметил эксперт, не стоит распространять информацию о своих персональных данных, а также публиковать в соцсетях адрес проживания или работы.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить