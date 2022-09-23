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Открылась Поволжская агропромышленная выставка

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В посёлке Усть-Кинельский начала работу Поволжская агропромышленная выставка. Она собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов России, а также из Белоруссии.
Открылась Поволжская агропромышленная выставка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Он отметил, что в 2022 году более 5 млрд рублей было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.

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