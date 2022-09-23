Открылась Поволжская агропромышленная выставка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно», — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Он отметил, что в 2022 году более 5 млрд рублей было направлено из федерального и регионального бюджетов на развитие села.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.