Корабли и катера БФ провели артиллерийские стрельбы во время учений

В рамках двустороннего командно-штабного учения экипажи кораблей и катеров Балтийского флота в составе тактических групп провели артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В манёврах были задействованы малые ракетные корабли «Советск», «Зелёный дол» и «Одинцово», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград».

Экипажи выполнили комплекс артстрельб по большим и малым морским щитам, имитировавшим боевые корабли условного противника.

Всего в двустороннем командно-штабном учении принимают участие экипажи 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 1500 военнослужащих, 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации Балтфлота.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.