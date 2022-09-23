Корабли и катера БФ провели артиллерийские стрельбы во время учений
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В манёврах были задействованы малые ракетные корабли «Советск», «Зелёный дол» и «Одинцово», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград».
Экипажи выполнили комплекс артстрельб по большим и малым морским щитам, имитировавшим боевые корабли условного противника.
Всего в двустороннем командно-штабном учении принимают участие экипажи 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 1500 военнослужащих, 50 единиц военной и специальной техники, а также самолёты и вертолёты морской авиации Балтфлота.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.