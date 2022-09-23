Сергиев Посад посетили 1,1 млн туристов с начала года

Сергиев Посад посетили 1,1 млн туристов с начала 2022 года, в том числе более 600 тыс. — в летний период.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Сергиев Посад считается родиной посадских матрёшек и единственным городом региона, который включён в Золотое кольцо России. Также это ещё музей и один из крупнейших действующих монастырей России. Его архитектурный ансамбль включает в себя более 50 зданий», — заявили в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.