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Россияне купили более тысячи подержанных электрокаров в августе

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Согласно данным агентства «Автостат Инфо», россияне приобрели более 1 тыс. электромобилей с пробегом в августе 2022 года — почти столько же, сколько в августе 2021-го, когда купили 1019 таких машин.
Россияне купили более тысячи подержанных электрокаров в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

За период восьми месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года перерегистрации электромобилей в России увеличились с 5010 до 5877 единиц.

В августе 2022 года лидером на российском рынке электромобилей с пробегом стал Nissan — продан 461 автомобиль, на 44% больше, чем в августе 2021-го.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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