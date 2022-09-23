Россияне купили более тысячи подержанных электрокаров в августе
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
За период восьми месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года перерегистрации электромобилей в России увеличились с 5010 до 5877 единиц.
В августе 2022 года лидером на российском рынке электромобилей с пробегом стал Nissan — продан 461 автомобиль, на 44% больше, чем в августе 2021-го.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.