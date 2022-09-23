Памятную стелу в честь 80-летия прорыва энергетической блокады откроют в Ленобласти

Открытие стелы «Прорыв энергетической блокады» состоится в честь 80-летия данного события в Ленобласти, на территории, прилегающей к мемориалу «Разорванное кольцо».

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Памятник посвящён подвигу энергетиков, инженеров и водолазов.

80 лет назад по дну Ладожского озера был проложен кабель от Волховской ГЭС в блокадный Ленинград. Благодаря этому 23 сентября 1942 года, после почти годового перерыва, в городе вновь появилось электричество.

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