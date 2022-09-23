Памятную стелу в честь 80-летия прорыва энергетической блокады откроют в Ленобласти
- © Пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"
Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Памятник посвящён подвигу энергетиков, инженеров и водолазов.
80 лет назад по дну Ладожского озера был проложен кабель от Волховской ГЭС в блокадный Ленинград. Благодаря этому 23 сентября 1942 года, после почти годового перерыва, в городе вновь появилось электричество.
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