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Во Ржеве прошла церемония перезахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны

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Останки советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, торжественно перезахоронили на мемориальном кладбище Ржева в Тверской области.
Во Ржеве прошла церемония перезахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Церемония состоялась 22 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Накануне у Ржевского мемориала советскому солдату состоялось закрытие международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Подняты останки 483 солдат, 38 личных опознавательных знаков. Установлено 30 имён погибших.

Останки троих солдат идентифицированы и переданы на родину. Останки остальных поднятых поисковиками воинов после панихиды торжественно захоронили в братской могиле на мемориальном кладбище Ржева.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

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