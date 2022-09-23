военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На северо-востоке Москвы построят фармацевтический технопарк

Короткая ссылка
На северо-востоке Москвы планируют построить фармацевтический технопарк.
На северо-востоке Москвы построят фармацевтический технопарк
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Площадь объекта с учётом распределительного центра составит 109 тыс. кв. м.

Технопарк возведут на месте бывшего стихийного рынка и склада материалов. Территорию под будущий производственный комплекс уже освободили.

«Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить