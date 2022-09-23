На северо-востоке Москвы построят фармацевтический технопарк
- Gettyimages.ru
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Площадь объекта с учётом распределительного центра составит 109 тыс. кв. м.
Технопарк возведут на месте бывшего стихийного рынка и склада материалов. Территорию под будущий производственный комплекс уже освободили.
«Благодаря выстроенной логистике будущий комплекс позволит своевременно поставлять лекарства в больницы и аптеки города», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.