В Подмосковье выявили 14 тысяч нарушений в работе коммунальных служб посредством нейросети

Руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области Светлана Аипова заявила, что автоматизированные системы фиксации помогли обнаружить свыше 14 тыс. нарушений в регионе.

«За первое время работы удалось выявить существенное количество нарушений в работе коммунальных предприятий Подмосковья, а также повысить точность работы системы: ранее чувствительность нейросети была 85%, но уже за неделю удалось повысить положительный отклик ещё на 2%», — приводит слова Аиповой телеканал «360».

Система способна выявлять более 70 видов круглогодичных нарушений и свыше 35 зимних на скорости до 90 км/ч, отметила глава ведомства.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.