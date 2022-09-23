Челябинск стал городом с самой низкой стоимостью жилья на вторичном рынке

Эксперты портала «Авито Недвижимость» проанализировали цены на вторичное жильё в 32 крупных городах России.

Об этом пишет «Российская газета».

Среди попавших в выборку населённых пунктов самые дешёвые квартиры оказались в Челябинске — там средняя цена вторичного жилья составила 2,75 млн рублей.

Лидером списка стала Москва, средняя цена вторичной квартиры — 12,5 млн рублей.

В среднем по стране в сегменте вторичной недвижимости цена за 1 кв. м составляет 83 тыс. рублей, однако в столице Южного Урала это всего 57 тыс. рублей, прокомментировал руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.