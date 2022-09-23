Роспотребнадзор: второй заболевший оспой обезьян выписан из больницы в России
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«Пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — говорится в Telegram-канале пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Там также сообщили, что благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания, однако «эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора».
21 сентября Минздрав Чехии сообщил о первой смерти в республике больного обезьяньей оспой.
30 августа стало известно о первой смерти от этой болезни в США.