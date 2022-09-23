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Роспотребнадзор: второй заболевший оспой обезьян выписан из больницы в России

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В России второй человек, у которого выявили обезьянью оспу, выписан из больницы.
Роспотребнадзор: второй заболевший оспой обезьян выписан из больницы в России
  • Gettyimages.ru

«Пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет», — говорится в Telegram-канале пресс-службы управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Там также сообщили, что благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания, однако «эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора».

21 сентября Минздрав Чехии сообщил о первой смерти в республике больного обезьяньей оспой.

30 августа стало известно о первой смерти от этой болезни в США.

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