Эксперт Граудынь отметил выгоду аренды товаров для новорождённых

Алексей Граудынь, генеральный директор и основатель компании Toyrent, специализирующейся на аренде детских товаров, рассказал, что некоторые товары для детей первого года жизни выгоднее брать в аренду, нежели покупать.

В беседе с «Газетой.Ru» он назвал в числе таких товаров детскую ванночку, весы для новорождённых, электрокачели, шезлонги-баунсеры, люльки и коляски.

«В процессе эксплуатации может выясниться, что модель плохо влезает в багажник вашего авто или не пролезает в двери лифта или балкона. Если нет возможности «погонять» хотя бы денёк коляску у друзей или родственников, также выручат сервисы аренды. Опять же, удобно брать коляску, автокресло и другие габаритные приспособления напрокат, если вы едете с малышом в отпуск или в командировку», — заверил Граудынь.

По его словам, к таким товарам относятся и надувные или сухие бассейны, качели и горки.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.