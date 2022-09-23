военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Sochi Сириус пройдут 7—9 октября

Короткая ссылка
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Sochi Сириус будут проходить с 7 по 9 октября на федеральной территории «Сириус».
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Sochi Сириус пройдут 7—9 октября
  • РИА Новости

В первый день состоятся заплывы на открытой воде Swimstar Mile и DBLMile в бухте Имеретинского порта. Также запланированы женский и детские забеги.

Во второй день пройдёт главная триатлонная гонка сезона в России — Ironstar 226 Sochi Сириус 2022. Она называется «железная» и состоит из 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 195 км бега.

В третий день любители попробуют свои силы на триатлонных дистанциях Sprint и Olympic.

«Для кого-то триатлон — это выход на принципиально новый уровень как физически, так и ментально. Кто-то сможет побить личный рекорд прошлого года. Вне зависимости от выбранной дисциплины этот старт не оставит никого равнодушным», — заявил генеральный Ironstar Андрей Кавун.

Программа также включает развлечения для детей, выступление барабанщиков, салют и праздничный вечер для участников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить