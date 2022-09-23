Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Sochi Сириус пройдут 7—9 октября

Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Sochi Сириус будут проходить с 7 по 9 октября на федеральной территории «Сириус».

В первый день состоятся заплывы на открытой воде Swimstar Mile и DBLMile в бухте Имеретинского порта. Также запланированы женский и детские забеги.

Во второй день пройдёт главная триатлонная гонка сезона в России — Ironstar 226 Sochi Сириус 2022. Она называется «железная» и состоит из 3,86 км плавания, 180 км велогонки и 42 195 км бега.

В третий день любители попробуют свои силы на триатлонных дистанциях Sprint и Olympic.

«Для кого-то триатлон — это выход на принципиально новый уровень как физически, так и ментально. Кто-то сможет побить личный рекорд прошлого года. Вне зависимости от выбранной дисциплины этот старт не оставит никого равнодушным», — заявил генеральный Ironstar Андрей Кавун.

Программа также включает развлечения для детей, выступление барабанщиков, салют и праздничный вечер для участников.