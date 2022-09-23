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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» обновили смотровые площадки

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В Москве у Иваньковских прудов в парке «Покровское-Стрешнево» создали новые смотровые площадки и набережные, а также обновили уже существующие.
В столичном парке «Покровское-Стрешнево» обновили смотровые площадки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, в парке имелось 11 смотровых площадок, выполненных в разной стилистике. Теперь их оформили в едином стиле.

Кроме того, на Четвёртом Иваньковском пруду оборудовали дополнительную зону отдыха площадью более 30 кв. м. На Шестом появились две небольшие площадки.

Оборудованы также набережные на свайном основании, сделанные по принципу экотроп.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.

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