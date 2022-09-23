военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

На Урале умер пострадавший при погоне за пьяным водителем полицейский

Короткая ссылка
В Свердловской области скончался один из двух полицейских, пострадавших во время погони за пьяным водителем в городе Заречном 22 сентября.
На Урале умер пострадавший при погоне за пьяным водителем полицейский
  • РИА Новости

Об этом проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«При проведении операции в екатеринбургской клинической больнице №1 скончался капитан полиции Алексей Казаков», — цитирует его ТАСС.

Горелых рассказал, что Казаков участвовал в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного в погоне за пьяным водителем, нарушившим ПДД, в районе 22-го км дублёра Сибирского тракта.

Он сообщил, что водитель «Нивы» попытался скрыться после требования сотрудников ГИБДД остановиться. В ходе погони автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с грузовиком. После этого водитель «Нивы» скрылся с места ДТП.

Вскоре нарушителя задержали, это был местный житель 1986 года рождения, которого ранее лишили водительских прав. 

В апреле в Твери автомобиль Mitsubishi Pajero протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включёнными спецсигналами и проблесковыми маячками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить