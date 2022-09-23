На Урале умер пострадавший при погоне за пьяным водителем полицейский

В Свердловской области скончался один из двух полицейских, пострадавших во время погони за пьяным водителем в городе Заречном 22 сентября.

Об этом проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«При проведении операции в екатеринбургской клинической больнице №1 скончался капитан полиции Алексей Казаков», — цитирует его ТАСС.

Горелых рассказал, что Казаков участвовал в составе экипажа ГИБДД ОВД Заречного в погоне за пьяным водителем, нарушившим ПДД, в районе 22-го км дублёра Сибирского тракта.

Он сообщил, что водитель «Нивы» попытался скрыться после требования сотрудников ГИБДД остановиться. В ходе погони автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с грузовиком. После этого водитель «Нивы» скрылся с места ДТП.

Вскоре нарушителя задержали, это был местный житель 1986 года рождения, которого ранее лишили водительских прав.

В апреле в Твери автомобиль Mitsubishi Pajero протаранил машину скорой помощи, которая двигалась с включёнными спецсигналами и проблесковыми маячками.