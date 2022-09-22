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В Калининградской области рассказали о планах по благоустройству городских территорий

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В Калининградской области планируют благоустроить 12 дворовых и 9 общественных территорий.
В Калининградской области рассказали о планах по благоустройству городских территорий
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey Novozhilov / EyeEm

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Работы будут проходить в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав нацпроекта «Жильё и городская среда».

Основной объём работ в 2022 году сфокусирован в Калининграде, Янтарном и Ладушкинском городских округах, а также в Полесском и Черняховском муниципальных округах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что благоустройство территории началось у транспортно-пересадочного узла «Рижская» в Москве.

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