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В Подмосковье пройдёт межрегиональный форум женского предпринимательства

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Межрегиональный форум «Женский бизнес. Путь к успеху» пройдёт 29 сентября в подмосковных Люберцах.
В Подмосковье пройдёт межрегиональный форум женского предпринимательства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сообщество «Нежный бизнес» готово помочь и начинающим бизнес-леди, и уже состоявшимся предпринимателям, предлагает им финансовую и нефинансовую поддержку, а также необходимые консультации и обучение, позволяющие начать своё дело», — заявила зампред регионального правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На форуме ожидается более 250 участниц из 60 городов.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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