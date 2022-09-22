Директор петербургского лицея рассказала о состоянии детей, по которым стреляла женщина

Директор петербургского лицея №597 Екатерина Морачевская рассказала о состоянии детей, по которым стреляла женщина.

«С детьми всё в порядке. Саму ситуацию мы не комментируем», — заявила она в беседе с kp.ru.

Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки.

Инцидент произошёл на территории одного из лицеев в Приморском районе. Его сотрудники обратились в правоохранительные органы после выстрелов. Утверждается, что женщина начала стрелять в сторону школьников с крыши своего частного дома. В этот момент дети играли в футбол на стадионе.