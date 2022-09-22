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В Подмосковье подвели итоги работы летних кафе

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В Московской области подвели итоги работы летних кафе.
В Подмосковье подвели итоги работы летних кафе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

В 2022 году на территории региона работало около 800 летних кафе. Больше всего — в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Серпухове, Балашихе, Солнечногорске и Подольске.

«Всего в Московской области свыше 6,8 тыс. предприятий общественного питания, из них порядка 4,7 тыс. кафе и ресторанов», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в парках Подмосковья побывали более 6,5 млн человек в июле.

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