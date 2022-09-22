В Калмыкии построят предприятие по обработке и утилизации ТКО

В Целинном районе Калмыкии построят комплексный объект обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и зампред правительства республики Наран Кюкеев обсудили развитие инфраструктуры и возможные источники финансирования проектов.

«В Калмыкии запланировано строительство объекта обращения ТКО в Целинном районе в 2023 году с линией компостирования. Мощность объекта обработки — 100 тыс. т в год, утилизации — 30 тыс. т. Общая сумма инвестиций составит 0,95 млрд рублей», — заявил Буцаев.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что более 30 тыс. добровольцев приняли участие в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».