В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли» для поддержки малого бизнеса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в настоящее время маркетплейсы пользуются популярностью и такая помощь особенно пригодится начинающим бизнесменам.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года.