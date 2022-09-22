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В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли»

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В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли» для поддержки малого бизнеса.
В Москве запустили проект «Маркетплейсы: от старта до прибыли»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Благодаря индивидуальным консультациям и поддержке специалистов предпринимателям будет проще освоить новое направление и получить первую прибыль от онлайн-продаж», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Со своей стороны, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в настоящее время маркетплейсы пользуются популярностью и такая помощь особенно пригодится начинающим бизнесменам.

Ранее НСН сообщала, что Москва заключила контракты на 976 млрд рублей с начала года.

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