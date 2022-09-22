АТОР: Турция и Египет стали лидерами среди стран для бюджетного отдыха в октябре
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
По информации специалистов, до середины октября россияне могут приобрести путёвки по 11 пляжным направлениям.
«Безусловный лидер октябрьского спроса в организованном туризме из зарубежных направлений — по-прежнему Турция. На её долю приходится 64% всех оформленных туров на даты заездов с 1 по 7 октября», — сообщили в АТОР.
Второе место в рейтинге занимает Египет, третье — ОАЭ.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.