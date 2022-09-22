В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трёх подпольных казино

В Ижевске правоохранители обнаружили три подпольных игорных зала. Возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Удмуртской Республике.

Заведения располагались в подвалах жилых домов. Организатор — 29-летний ранее судимый местный житель. Ещё трое жителей исполняли обязанности администраторов. Все они задержаны.

В ходе обысков изъяты 18 системных блоков с установленным на них игровым оборудованием и денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённая в составе группы лиц по предварительному сговору».

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму суд вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.