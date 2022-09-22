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Ликсутов: в Москве обновили 16 км трамвайных путей в 2022 году

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Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о ходе масштабной модернизации трамвайных путей в Москве.
Ликсутов: в Москве обновили 16 км трамвайных путей в 2022 году
  • РИА Новости

Обновление рельсовых маршрутов продолжается по всей столице, пишет kp.ru.

«Модернизация трамвайной инфраструктуры — одна из ключевых задач транспортного комплекса столицы, которую мы выполняем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Только за этот год мы обновили более 16 км путей», — сказал Ликсутов.

По его словам, сейчас основные работы проводятся на трёх участках — Халтуринская улица, Останкино и шоссе Энтузиастов.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.

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