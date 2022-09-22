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Исследование: 64% россиян хотели бы жить в собственном доме

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Согласно результатам исследования онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», 64% россиян хотели бы жить в собственном доме.
Исследование: 64% россиян хотели бы жить в собственном доме
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

53% участников опроса хотели бы дом из кирпича.

«Чаще всего желающие построиться выбирают кирпич. У него много достоинств: крепкий и долговечный, обладает эффективной звукоизоляцией, держит тепло, но при этом ещё и пропускает воздух, пожароустойчивый и экологичный. Но под кирпичный дом нужен мощный фундамент, кладка занимает время, он впитывает влагу, поэтому не подходит для дождливой местности. К тому же у него высокая цена», — отметил эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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