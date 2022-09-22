«Росгосстрах»: 61% россиян удовлетворены состоянием своего жилья
- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru.
Результаты показали, что 21% респондентов делали ремонт недавно, а жильё 17% требует серьёзного ремонта — с заменой настенных и напольных покрытий, системы отопления, сантехники и даже мебели.
77% россиян планируют переклеить обои, из них 43% собираются заняться ремонтом самостоятельно.
Провести ремонт через 2—3 года хотят 42% опрошенных, 24% — через 3—5 лет, 8% — более чем через пять лет. 4% вообще не планируют делать ремонт в своём жилье.
Ранее «Известия» сообщали, что стоимость ремонтных работ в жилых помещениях в России выросла на 20—30% за год.