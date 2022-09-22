военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве завершили работы по обновлению Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Короткая ссылка
На северо-западе Москвы завершился проект по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи в рамках программы благоустройства «Мой район».
В Москве завершили работы по обновлению Щукинского парка и Всехсвятской рощи
  • РИА Новости

Московские власти создали единый кольцевой пешеходный маршрут протяжённостью 3,1 км, где установлены беседки, оборудованы спортивные и детские площадки, пишет Life.ru.

Объединение двух парков прогулочными маршрутами, а также общими элементами инфраструктуры позволяет воспринимать их как единое пространство общей площадью 67 га. Созданы комфортные зоны отдыха для посетителей, а также восстановлен естественный экологический баланс территории.

Ранее интернет-газета «Янтарный край» сообщала, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить