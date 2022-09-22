В Москве завершили работы по обновлению Щукинского парка и Всехсвятской рощи
- РИА Новости
Московские власти создали единый кольцевой пешеходный маршрут протяжённостью 3,1 км, где установлены беседки, оборудованы спортивные и детские площадки, пишет Life.ru.
Объединение двух парков прогулочными маршрутами, а также общими элементами инфраструктуры позволяет воспринимать их как единое пространство общей площадью 67 га. Созданы комфортные зоны отдыха для посетителей, а также восстановлен естественный экологический баланс территории.
Ранее интернет-газета «Янтарный край» сообщала, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.