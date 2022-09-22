Телеведущий Малозёмов рассказал, что зарядка смартфона на 100% вредит аккумулятору

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малозёмов назвал правила, продлевающие срок службы аккумулятора смартфона.

Современные литий-ионные батареи не любят полного разряда и заряда. Идеальный диапазон, в котором они долго сохраняют свою «молодость», — это 40—90%, рассказал специалист в эфире Радио Sputnik.

«Распространённая ошибка — держать телефон на зарядке и одновременно смотреть видео, играть или, что часто бывает, использовать его как навигатор в машине. Это приводит к нагреванию батареи и деградации её внутренней структуры. Многие люди имеют привычку заряжать телефон, закладывая его под подушку. От этого аккумулятор тоже перегревается, а его химическая структура портится», — предупредил эксперт.

По словам Малозёмова, частое использование технологий быстрой зарядки QuickCharge тоже ведёт к износу батареи.

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