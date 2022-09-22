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Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику России

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Минпромторг России полагает, что госрегулирование цен может негативно сказаться на экономике, вплоть до дефицита товаров.

«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве заявили о целесообразности максимального использования рыночных методов.

Министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

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