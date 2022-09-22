Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику России

Минпромторг России полагает, что госрегулирование цен может негативно сказаться на экономике, вплоть до дефицита товаров.

«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», — приводит РИА Новости сообщение. В ведомстве заявили о целесообразности максимального использования рыночных методов. Министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.