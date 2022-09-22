Минпромторг: госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику России
«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве заявили о целесообразности максимального использования рыночных методов.
Министерство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.