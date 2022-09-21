Благоустройство территории началось у ТПУ «Рижская» в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Выполним необходимые изменения конфигурации улиц для организации новых маршрутов общественного транспорта, сделаем удобный подъезд к Рижскому вокзалу для такси», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В рамках первого этапа планируется благоустроить территорию на Большой Переяславской улице и во 2-м Крестовском переулке, а также на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК.
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.