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В Подмосковье отремонтировали ещё 16 территорий больниц и поликлиник

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В Московской области продолжается работа по ремонту территорий медучреждений.
В Подмосковье отремонтировали ещё 16 территорий больниц и поликлиник

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

«Несколько лет в рамках ремонтного сезона в Подмосковье дорожные службы обновляют покрытие на территориях медучреждений, что повышает комфорт жителей региона. Сегодня работы завершены на 16 территориях медицинских учреждений в десяти муниципалитетах — половина от общего плана. В настоящее время работы продолжаются», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Как ожидается, до конца 2022 года покрытие обновят на территориях ещё 30 медучреждений.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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