военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Тюменской области отремонтируют более 150 км дорог в 2022 году

Короткая ссылка
В Тюменской области планируют отремонтировать более 150 км дорог в 2022 году. Работы должны быть завершены до 15 октября.
В Тюменской области отремонтируют более 150 км дорог в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Kritsada Waisayakul / EyeEm

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как заявили в главном управлении строительства региона, на данный момент выполнено 87% работ. В частности, полностью отремонтированы путепроводы на пересечении обхода Тюмени с Червишевским и Московским трактами.

«Процент реального выполнения работ выше профинансированного объёма. На некоторых объектах работы подходят к концу, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы», — заявил заместитель начальника ведомства Андрей Чистяков.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить