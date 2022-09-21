В Тюменской области отремонтируют более 150 км дорог в 2022 году

В Тюменской области планируют отремонтировать более 150 км дорог в 2022 году. Работы должны быть завершены до 15 октября.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как заявили в главном управлении строительства региона, на данный момент выполнено 87% работ. В частности, полностью отремонтированы путепроводы на пересечении обхода Тюмени с Червишевским и Московским трактами.

«Процент реального выполнения работ выше профинансированного объёма. На некоторых объектах работы подходят к концу, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы», — заявил заместитель начальника ведомства Андрей Чистяков.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.