В Тюменской области отремонтируют более 150 км дорог в 2022 году
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
Как заявили в главном управлении строительства региона, на данный момент выполнено 87% работ. В частности, полностью отремонтированы путепроводы на пересечении обхода Тюмени с Червишевским и Московским трактами.
«Процент реального выполнения работ выше профинансированного объёма. На некоторых объектах работы подходят к концу, наносится разметка. В ближайшее время они также будут сданы», — заявил заместитель начальника ведомства Андрей Чистяков.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.