Аэропорт Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров с начала года

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров с начала 2022 года, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы». Внутренними рейсами воспользовались 10,4 млн пассажиров. Среди самых популярных направлений — Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Мурманск. На международные линии пришлось более 1,5 млн пассажиров. Лидируют Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Бишкек, Хургада и Ургенч. Ранее «Янтарный край» сообщал, что по итогам августа текущего года пассажиропоток аэропорта Калининграда — Храброво — увеличился на 3,7%, составив 526,7 тыс. человек.