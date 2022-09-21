Инвесторы построят в Москве девять спорткомплексов

В Москве запускают новые масштабные инвестиционные проекты (МаИП). С начала 2022 года выделено более 26 га земли для строительства девяти спорткомплексов.

Об этом сообщает kp.ru.

«Три спорткомплекса будут возведены в Хорошёво-Мнёвниках. Там появится крупный спортивный кластер, центр пляжных видов спорта с тренировочными площадками, залом для занятий фитнесом и восстановительным центром, а также ледовый дворец для занятий фигурным катанием. Для этих объектов предусмотрено 8,8 га земли», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Раменках возведут многофункциональные спорткомплексы с футбольным полем.

«В Южном округе на улице Москворечье и в Северо-Восточном округе на улице Павла Корчагина выделяются участки для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов», — добавил Гаман.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.