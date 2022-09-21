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Серпухов принял более 600 тысяч туристов с начала года

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Серпухов принял более 600 тыс. туристов с начала 2022 года, из них около 100 тыс. посетили городской округ в летний период.
Серпухов принял более 600 тысяч туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

В числе самых популярных достопримечательностей — Приокско-Террасный заповедник, Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора и ферма «Русский страус».

В 2021 году Серпухов посетили почти 1 млн туристов.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.

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