Серпухов принял более 600 тысяч туристов с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.
В числе самых популярных достопримечательностей — Приокско-Террасный заповедник, Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора и ферма «Русский страус».
В 2021 году Серпухов посетили почти 1 млн туристов.
Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.