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В Брянской области до 6 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности

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«Жёлтый» уровень террористической опасности в Брянской области продлён на 15 суток, до 6 октября, сообщило региональное правительство.
В Брянской области до 6 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости
  • © Владимир Горовых

Отмечается, что решение принято председателем антитеррористической комиссии Брянской области — губернатором Брянской области Александром Богомазом.

«На территории Брянской области с 14:00 21 сентября 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в заявлении.

Ранее в Крыму до 23 сентября был продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.

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