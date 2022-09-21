В Брянской области до 6 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
- РИА Новости
- © Владимир Горовых
Отмечается, что решение принято председателем антитеррористической комиссии Брянской области — губернатором Брянской области Александром Богомазом.
«На территории Брянской области с 14:00 21 сентября 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в заявлении.
Ранее в Крыму до 23 сентября был продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.