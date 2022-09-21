Путин: в России есть интеллектуальная база для создания попавших под санкции товаров

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в стране есть интеллектуальная база для создания попавших под санкции товаров.

«Вот наши компании крупные всё привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать, — и это прежде всего интеллектуальная база», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнёрами.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках одного из договоров по возведению масштабных инвестиционных проектов (МаИП) будет построен промышленный комплекс на четыре предприятия в Восточной коммунальной зоне Зеленограда.

Как пишет kp.ru, решение одобрено весной на Градостроительно-земельной комиссии, возглавляемой мэром столицы.