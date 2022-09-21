Российские авиакомпании и РЖД заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов

Авиакомпании России и РЖД заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов и опровергли сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата.

«Авиакомпании группы «Аэрофлот» работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет», — цитирует РИА Новости компанию.

Отмечается, что компании «Россия», «Победа», S7 Airlines также заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов.

Сообщается, что ранее, после того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что «Аэрофлот» и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки из военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.