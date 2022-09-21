В пресс-службе МАИ подтвердили гибель Анатолия Геращенко

Пресс-служба Московского авиационного института (МАИ) подтвердила информацию о гибели экс-ректора института Анатолия Геращенко.

«21 сентября 2022 года в результате несчастного случая ушёл из жизни Анатолий Николаевич Геращенко, доктор технических наук, профессор, советник ректора МАИ», — цитирует ТАСС текст сообщения.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию данного происшествия. В неё войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции в г. Москве и Московского авиационного института.

Ранее появилась информация о том, что Анатолий Геращенко погиб при падении с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролётов в стенах учебного заведения.