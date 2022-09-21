Володин заявил, что Госдуму уведомили об объявлении Путиным в России частичной мобилизации

Госдума получила уведомление российского лидера Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Информирую вас, президент России принял решение о проведении в нашей стране частичной мобилизации, в соответствии с федеральным законом о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Государственная дума получила уведомление, направленное нашим президентом об этом», — сказал он, открывая пленарное заседание.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В ходе обращения к гражданам глава государства отметил, что это решение принято для обеспечения безопасности народа России и людей на освобождённых территориях.