В Group-IB рассказали о рисках блокировки телефона с помощью отпечатка пальца
«Отпечаток пальца может быть скопирован (например, со стеклянного стакана) и воспроизведён на полимерной основе», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».
Михайлов отметил, что наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона является использование сложных паролей.
Ранее директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов в беседе с URA.RU посоветовал для создания надёжного пароля использовать значимую фразу или строчку из песни, сделав из неё аббревиатуру.