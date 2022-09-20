В Калининградской области поисковики нашли крупное захоронение советских военных
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Об этом сообщает ОТР.
Фронтовые могилы обнаружены около посёлка Корнево. Поисковики нашли останки 80 бойцов, награды, знаки отличия. В настоящее время идёт работа с архивными документами.
Всех военнослужащих перезахоронят на территории мемориального комплекса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.