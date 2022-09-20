На летних событийных мероприятиях в Подмосковье побывали 1,5 млн человек

На летних событийных мероприятиях в Московской области побывали 1,5 млн человек.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Губернаторский проект «Лето в Подмосковье — 2022» завершился. Всего за летний сезон в регионе было проведено свыше 900 различных мероприятий. В рамках проекта прошли различные спортивные мероприятия, театральные премьеры, новые туристические направления, ярмарки и уникальные выставки», — заявила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Наиболее активными площадками в рамках проекта стали парки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.