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В Москве в рамках проекта благоустройства появились поле для мини-гольфа и вейк-парк

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Власти Москвы рассказали о модернизации парковых пространств, проведённой в течение летнего сезона в рамках программы по благоустройству «Мой район».
В Москве в рамках проекта благоустройства появились поле для мини-гольфа и вейк-парк

Об этом пишет Life.ru.

Так, сыграть в мини-гольф можно в зоне отдыха «Покровский берег», а провести спортивные занятия на воде — в парке «Сокольники», где этим летом на Первом Путяевском пруду открылся вейк-парк.

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