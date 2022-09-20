В Москве в рамках проекта благоустройства появились поле для мини-гольфа и вейк-парк

Власти Москвы рассказали о модернизации парковых пространств, проведённой в течение летнего сезона в рамках программы по благоустройству «Мой район».

Об этом пишет Life.ru.

Так, сыграть в мини-гольф можно в зоне отдыха «Покровский берег», а провести спортивные занятия на воде — в парке «Сокольники», где этим летом на Первом Путяевском пруду открылся вейк-парк.

В саду имени Баумана после реставрации открыли исторический каменный грот «Бельведер», которому более 200 лет. А в Бабушкинском парке этим летом заменили скульптуру Александра Сергеевича Пушкина.

В сквере по Олонецкому проезду появились 24 птицы, которых перевезли из парка Горького. Для них в этом сезоне увеличили вольеры, поставили домики и другие объекты.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.