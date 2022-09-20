В Крыму владельцы банковских карты совершили интернет-платежи на 1 млрд рублей в течение лета

В Крыму владельцы банковских карт минувшим летом совершили интернет-платежи на сайтах, расчёты по которым обеспечивает банк РНКБ, на сумму около 1 млрд рублей — на 30% больше, чем летом 2021 года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

При этом объём таких платежей в адрес отелей и пансионатов сохранился на уровне прошлого года, несмотря на изменение логистики для визита на полуостров, и составил около 305 млн рублей в июне — августе 2022 года, говорится в сообщении.

На туристических объектах оборот также сохранился практически на уровне прошлого года и составил 132 млн рублей.

Объём интернет-платежей в адрес развлекательных объектов вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 149 млн рублей.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.