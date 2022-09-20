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Поезд с детьми — победителями конкурса «Большая перемена» прибыл во Владивосток

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Во Владивосток прибыл поезд с победителями Всероссийского конкурса для одарённых школьников «Большая перемена».
Поезд с детьми — победителями конкурса «Большая перемена» прибыл во Владивосток
  • © Диана Шарафулисламова / Правительство Приморского края

В город прибыли 300 детей из разных регионов, выигравших главный приз — «Путешествие мечты» — железнодорожный тур через всю страну с посещением её главных достопримечательностей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.

Во Владивосток поезд «Большой перемены» прибыл из Санкт-Петербурга, проехав Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, порт Байкал, Иркутск, Читу, Ледяную, Хабаровск.

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее «Взгляд» сообщал, что во всероссийском конкурсе «Большая перемена» в этом году впервые приняли участие дети из Донбасса.

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