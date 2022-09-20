В аэропорту Домодедово рассказали о пассажиропотоке по итогам лета
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Что касается внутрироссийских перевозок, то увеличение пассажиропотока зафиксировали на маршрутах в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.
Наряду с этим стало известно, что по итогам августа текущего года пассажиропоток аэропорта Калининграда — Храброво — увеличился на 3,7%, составив 526,7 тыс. человек. Об этом пишет «Янтарный край».
На внутренних линиях приняли 513,5 тыс. пассажиров — на 3,9% больше, чем в 2021 году. На международных направлениях в августе пассажиропоток составил 13,2 тыс.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский аэропорт Пулково обслужил более 6,1 млн пассажиров за лето.