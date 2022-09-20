В аэропорту Домодедово рассказали о пассажиропотоке по итогам лета

Пресс-служба столичного аэропорта Домодедово сообщила, что минувшим летом на 9% увеличились перевозки в Анталью (Турция), Ташкент (Узбекистан) и Дубай (ОАЭ) по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Что касается внутрироссийских перевозок, то увеличение пассажиропотока зафиксировали на маршрутах в Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Наряду с этим стало известно, что по итогам августа текущего года пассажиропоток аэропорта Калининграда — Храброво — увеличился на 3,7%, составив 526,7 тыс. человек. Об этом пишет «Янтарный край».

На внутренних линиях приняли 513,5 тыс. пассажиров — на 3,9% больше, чем в 2021 году. На международных направлениях в августе пассажиропоток составил 13,2 тыс.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский аэропорт Пулково обслужил более 6,1 млн пассажиров за лето.